بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأحد، إنه يعارض صفقة غزة بكل جوارحه، معربا عن اعتقاده بأنها تعرض دولة الاحتلال للخطر.

فيما صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قائلا: "نترقب عودة مزيد من المخطوفين بالقوة وبوقف الوقود والمساعدات وليس عبر الخضوع".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هدد اليوم الأحد، بعدم الاستمرار في الحكومة حال أوقفت الحرب بشكل نهائي في غزة، وذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو المتطرفه

كذلك استقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه بن غفير، من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

كما قام ثلاثة مشرعين آخرين من حزب عوتسما يهوديت "بتقديم خطابات استقالتهم من مناصبهم في اللجان المختلفة" في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي.

ووصف الحزب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع حماس بأنه "استسلام" وقال إن الاتفاق "متهور" وسيشهد "إطلاق سراح مئات القتلة الذين تلوثت أيديهم بدماء الرجال والنساء والأطفال... مع التخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال في غزة"، وذلك علي حد تعبيرهم.

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي، ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

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