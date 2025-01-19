الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

من يحلف عليه كذبا تصيبه لعنة، قصة مصحف آل الشيخ عبدالحق عمره 300 سنة ومكتوب بخط اليد (فيديو)

فيتو
فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا عن قصة مصحف عمره 300 سنة بخط اليد، يمتلكه آل الشيخ عبدالحق، وكان يستخدم في المصالحات الثأرية بمحافظة قنا.

وأكد محمود تهامي حسن محمد أحمد عبدالحق، ابن قرية حاجر دنفيق، بمركز نقادة غرب محافظة قنا، أن المصحف كتب بخط يد جده السابع، منذ ما يقرب من ٣٠٠ سنة.

وأضاف في تصريحات خاصة لفيتو، إن الجد كتبه أثناء مكوثه في قرية منفلوط بمحافظة أسيوط التي كان يعيش بها قبل انتقاله إلى محافظة قنا.

وأشار إلي أن المصحف كان يستخدم في المصالحات الثأرية حتي وقت قريب، وكان يسمي بختمة عبدالحق، ومن يحلف كذبا تصيبه لعنة الكذب، وهذه الروايات والقصص متداولة بين أهالي القرية عن المصحف.

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