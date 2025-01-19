الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الدراويش وبيت حجازي في قنا

فيتو
فيتو

شهدت مدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الأحد، جلسة صلح تاريخية أنهت خصومة ثأرية بين عائلتي الدراويش وبيت حجازي، والتي استمرت قرابة عام ونصف، وأسفرت عن سقوط ضحية بسبب نزاع على قطعة أرض.

حضر مراسم الصلح الآلاف من أبناء المنطقة، إلى جانب قيادات الأجهزة الأمنية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء لجنة المصالحات، التي بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى إتمام الصلح بين الطرفين.

التسامح بين العائلتين بقنا

وجرى خلال الجلسة تنفيذ صلح "القودة" وتقديم الكفن كرمز للعفو والتسامح بين العائلتين، مما يعكس الروح الإيجابية والرغبة في إنهاء الخصومات التي تؤثر على السلم المجتمعي.

وأشاد الحضور بجهود لجنة المصالحات ودور الأجهزة الأمنية في دعم المصالحة، مؤكدين أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار والسلام في المجتمع.

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الدين الاسلامي والمسيحي رجال الدين الاسلامى والمسيحى قنا محافظة قنا مدينة دشنا

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