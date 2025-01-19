تعليم قنا يجتمع بشأن خطوط سير توزيع أوراق الأسئلة للشهادة الإعدادية

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وأعضاء مجلس أمناء المحافظة المنعقد بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي والدكتور أحمد سعد مدير التعليم الإعدادي بالمديرية ومصطفى عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد صبحي وكيل لجنة الإدارة ومسئولي الأمن والتطوير التكنولوجي والتعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية.

خطوط سير لتوزيع اوراق الأسئلة بقنا

شدد مدير تعليم قنا على تحريك خطوط سير لتوزيع اوراق الأسئلة قبل بداية اللجان بوقت كاف وكذلك خطوط أخرى لاستلام أوراق الإجابات في نهاية اللجنة وتسليمها الكنترول بعد التأكد من ختم حافظات أوراق الأسئلة، ونوه إلى حظر دخول مدير المدرسة المستضيفة للجنة الامتحان إلى داخل اللجنة أثناء الامتحان، ونوه إلى دور الموجه المقيم في تأمين مظاريف الأسئلة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والتأكد من شخصية المتواجدين باللجنة من واقع خطاب الانتداب.

قرارات وزير التعليم

كما لفت إلى المرور الميداني لمدير الإدارة ووكيلها على لجان الامتحان واضطلاع أعضاء مجالس أمناء المدارس بدورهم في تأمين بعض اللجان من الخارج وفق ما تم الاتفاق عليه معهم مسبقًا للحفاظ على آلية سير الامتحان وهدوء وانضباط اللجان.

وأكد على التواصل اللحظي مع غرفة العمليات في حال حدوث أي تجاوز واتخاذ الإجراء القانوني لردع اي مخالف.

وذلك في إطار تطبيق الكتب الدورية وقرارات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المنظمة لأعمال الامتحانات، ووفق توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بشأن التعامل بحزم مع أي إخلال بأعمال الامتحانات بوجه عام وامتحان الشهادة الإعدادية التي بدأت بالأمس.

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