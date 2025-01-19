الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

إنيمبا يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

انيمبا
انيمبا

 قلص إينمبا النيجيري الفارق وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق إيفيني في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الهدف الأول ضد إنيمبا بالدقيقة 29 

فيما سجل سيف الجزيري لاعب  الزمالك  لهدف الثاني في مرمى إنيمبا النيجيري بالدقيقة 48 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف وناصر منسي.

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك 
الزمالك 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

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