غدا، توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية غدا الإثنين، بالمقر الرئيسي للبورصة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة، والدكتور أشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة المصرية والإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحاد النوعية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن البروتوكول مع البورصة يهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

يتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، تنظيم فعاليات الإعلام الرياضي، وفعاليات الثقافة المالية ونشر والوعي المالي، بالتعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.

يهدف التعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، إلى رفع الوعي الاقتصادي لدى الشباب والرياضيين، وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي، وتمكين الأندية والاتحادات الرياضية من الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق المال.

كما تتضمن الفعاليات إطلاق دورة تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات.

الشباب تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء

من ناحية أخرى، واصلت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، استعدادها لتدشين مبادرة يوم الخير بالمحافظات من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن العمل في المبادرة مستمر داخل مركز شباب الزغابة بمحافظة الإسماعيلية، ومركز شباب كفر عابد بمحافظة القليوبية، ومركز شباب النصر بمحافظة الشرقية، ومركز شباب شبرا بلولة وكفر الزيات بمحافظة الغربية، في حين استمر التجميع والتغليف بمراكز شباب (العامريه، المطار، النصر، سموحة والعمراوى بمحافظة الإسكندرية)، كما بدأت تجهيزات تجميع الملابس بمحافظة دمياط بنادي الفتاة بمركز شباب مدينة السرو.

يذكر أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الثامنة تهدف إلى تجميع الملابس والمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة طقس الشتاء القارس وللتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، خاصة بعد نجاح المبادرة في مراحلها السبعة السابقة.

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