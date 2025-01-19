الأحد 19 يناير 2025
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لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، استمرار صرف معاشات يناير 2025

صرف معاشات شهر يناير2025,
صرف معاشات شهر يناير2025, فيتو
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تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى صرف معاشات يناير 2025 من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لمن تخلف عن المواعيد المحددة. 

حيث يتم صرف المعاشات بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلًا من 10080 جنيها، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

 

صرف معاشات يناير لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

 

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات  متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

وفي ذات السياق أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

 

وأضاف أنه  تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

 


 

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