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أخبار مصر

تصل لـ 200 ألف جنيه، التضامن ترفع قيمة تعويضات ضحايا الكوارث

مايا مرسى وزيرة التضامن
مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

 تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.

 

الدعم النقدي المشروط

 وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بصرف الدعم النقدي لإجمالي 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.

كما بلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل 13,004,250 جنيها مصريا لـ 29,724 طفلا، أما فى الفترة من "يوليو – نوفمبر"، فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة 65,021,250 جنيها مصريا.

 

وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات  التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ  التأمين الصحي العام  لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.

كما أن هناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة، ووصلت نسبة التزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات وأطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.

 

الدعم العيني

 أما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى أنه تم  توزيع سلات غذاء لـ 18,000 أسرة بإجمالي تكلفة 2,160,000 جنيه مصري، وتوزيع لحوم على 308 آلاف أسرة بإجمالي تكلفة 69,600,000 جنيه مصري، كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد  14,254,799 مستفيدا بإجمالي تكلفة 9,768,427,50 جنيها مصريا تم إتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

كما تم تأثيث وتجهيز 14  وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة 1,479,786 جنيها مصريا، فضلا عن تأثيث وتجهيز 250  وحدة سكنية مخصصة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي تكلفة 30,856,250.

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