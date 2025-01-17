الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في حركة تداولات اليوم الجمعه 17 يناير 2025

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

أسعار سبائك الذهب، استقرت أسعار سبائك الذهب   في حركة تداولات اليوم الجمعه 17 يناير 2025، في الأسواق حيث بلغ سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4945 جنيهًا. 

أسعار سبائك الذهب

 وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ والاستثمار الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث. 

<span style=
أسعار سبائك الذهب، فيتو

 

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي: 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم 

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4945 جنيهًا. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 12300 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ 49450  جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 494500 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4945000 جنيهًا.

 

<span style=
سبائك الذهب، فيتو

 

سبائك الذهب

 الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

 وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

 

<span style=
سبائك الذهب

 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في سبائك الذهب يساعد في بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سبائك الذهب اليوم سبائك الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب سبائك الذهب الذهب

مواد متعلقة

4342 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 17 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الخيار الأكثر خطورة، خبير اقتصادي يكشف مصير العملات المشفرة بعد تنصيب ترامب

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

4354 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

الهيئة للاستثمار تبحث التعاون المشترك مع صندوق تطوير التعليم

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

في غياب مرموش، التشكيل الرسمي لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند

لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب

المراجعة النهائية، نماذج استرشادية شاملة في اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية"

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مَن هم المعذرون من الأعراب؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بالتوتر في العمل والأسرة

هل الزلازل والحرائق انتقام وعقاب من الله؟، مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية