الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو بعد تسلم 3 أسيرات إسرائيليات من غزة: هذا اليوم "مثير للمشاعر"

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن هذا اليوم “مثير للمشاعر”، مشددا علي أن دولة الاحتلال ستعيد كل الأسري، وستحقق كل أهداف الحرب، وذلك علي حد تعبيره.

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي، ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

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