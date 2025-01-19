وزير النقل يوافق على صرف منحة للعاملين بالسكك الحديد والمترو

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو بطلب الي وزير النقل للموافقة علي صرف منحة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو.

وزير النقل يوافق على منحة شهر رمضان المبارك للعاملين بالمترو والسكك الحديد

ووافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على منحة شهر رمضان المبارك، للعاملين بالمترو والسكك الحديد والتي تقدر بـ 750 جنيها

يأتي ذلك من أجل تشجيع العاملين على أداء مهام أعمالهم وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ اقصى درجات الأمان لمنع أي مخاطرة وضمان سلامة التشغيل.



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