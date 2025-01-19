إزالة فورية لبناء مخالف للقانون في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية.

وبحضور عماد محمودعبد العاطى رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، تمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



إزالة لبناء مخالف على أرض زراعية

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم الازالة لبناء مخالف على ارض زراعية عبارة عن سور بالطوب الابيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة ( ثلاثة قراريط تقريبا )، بالشيخ على بخانس بحوض ابو شيبة بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية،وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

العمل على رصد المخالفات

وقد أشار رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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