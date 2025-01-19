الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

مستندات ومحادثات، محامي أفشة يقدم إثباتات نصب رجل أعمال على موكله في 13 مليون جنيه

أفشة
أفشة

تقدم محامي اللاعب أفشة إلى النيابة العامة بالقاهرة الجديدة،بعده مستندات تثبت الواقعة من بينها عقد بينه وبين رجل أعمال “ ر. ح.ر”  متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة

كما تقدم المحامي بعدد ٢٥ لقطة شاشة من محادثات بين المتهم وموكبه تثبت الواقعة وأصول تحويل المبالغ المالية من حساب موكله إلى حساب المتهم. 

 

النصب على اللاعب مجدي أفشة 

وكان محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.

 

وكان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقى بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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