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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي: سأسقط الحكومة إذا لم نعد للقتال في غزة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد جيش الاحتلال للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته.

سموتريتش يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو 

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: علينا احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حركة حماس.

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وكان سموتريتش قد شدد في وقت سابق على أنه حصل على التزام بتغيير طريقة الحرب لتحقيق حسم نهائي بقطاع غزة عبر السيطرة الكاملة عليه تدريجيا، بعد معارضته الصفقة.

سومتريتش يطالب بعودة الحرب على غزة 

وأوضح سموتريتش أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستشمل عدم إدخال المساعدات إلى غزة كما هو الوضع الآن، مضيفا أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق أهداف الحرب.

وأكد أنه "لن يقبل أي أعذار ولن يجلس بحكومة توقف الحرب ولا تواصل حتى النصر الكامل وتدمير حماس".

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سومتريتش نتنياهو حماس غزة

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