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البابا تواضروس الثانى يستقبل قيادات محافظة الإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

استقبل  البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأحد، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء أحمد ثابت مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيّة والنيابية والأوقاف والأزهر الشريف ونواب مجلسي النواب والشيوخ حيث قدموا التهنئة بالأعياد.

 

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حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

و التقى  البابا تواضروس الثاني، في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، العاملين بالديوان البطريركي بكل قطاعاته وقدم لهم  التهنئة بأعياد الظهور الإلهي وشكرهم على تعبهم ومجهودهم في خدمة المجتمع الكنسي.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا.

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البابا تواضروس الثاني بالاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية مجلسي النواب والشيوخ

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