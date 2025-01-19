الكونفدرالية، الصفاقسي يختتم دور المجموعات بالفوز على برافوس برباعية

اختتم النادي الصفاقسي مشواره في دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية، بفوز كبير على برافوس الأنجولي بنتيجة 4-0.

الصفاقسي يفوز على برافوس

بعد 5 هزائم متتالية، نجح الفريق في تحقيق أول انتصار له في المجموعة، حيث سجل أهداف النادي الصفاقسي كل من محمد النصراوي (دقيقتين 2 و33)، فراس السكوحي (دقيقة 33)، هشام بكار (دقيقة 54)، وأملن الله الحبوبي في الدقيقة 90+5.

في مباراة أخرى من نفس المجموعة، فاز سيمبا التنزاني على قسنطينة الجزائري 2-0، ليحسم صدارة المجموعة. الترتيب النهائي للمجموعة كان كالتالي:

سيمبا (13 نقطة)

قسنطينة (12 نقطة)

برافوس (7 نقاط)

النادي الصفاقسي (3 نقاط)

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