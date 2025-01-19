محافظ الدقهلية يلتقي وفد لجنة التنمية المستدامة والبيئة بـ قومي حقوق الإنسان

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له من لجنة التنمية المستدامة والبيئة، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية التي تهم المواطنين من أبناء الدقهلية.

محافظ الدقهلية يلتقي وفد لجنة التنمية المستدامة والبيئة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات المعنيين.

واستهل محافظ الدقهلية اللقاء بالترحيب بوفد اللجنة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على أرض الدقهلية، وعبر عن تطلعاته أن ينعكس اللقاء ايجابيا على المواطنين بتذليل العقبات أمام تحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة في إطار الإجراءات القانونية المنظمة.

نسعى لبذل كل ما من شأنه خدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أننا جميعا نسعى لبذل كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة بأن يبذل كل منا الجهود المخلصة في موقعه، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي منا بذل كل الجهود من أجل المواطنين وتخفيف العبء عنهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مؤكدا أن لدينا جمعيات ومجتمع مدني تقوم بدور متميز في المشاركة في توفير خدمات ومشروعات.

التعاون والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الانسان ومحافظة الدقهلية

من جهته وجه عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمحافظ الدقهلية على حسن الاستقبال، وقال أتوجه بكل التقدير لمحافظ الدقهلية على الجهود المبذولة والملموسة على مستوى المحافظة، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المجلس ومحافظة الدقهلية في مختلف القطاعات والمجالات.

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