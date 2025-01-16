تفاصيل تقرير القومي لحقوق الإنسان عن ذوي الهمم.. إطلاق مبادرة «البنوك صديقة ذوي الإعاقة»..  إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم.. وهذه أبرز المشكلات التي تواجههم

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية المجلس لرفع الإشكاليات التي تواجه إنفاذ هذه الحقوق.

حقوق ذوي الإعاقة

ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع ووثق العديد من حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة علي مدار الثلاث سنوات الماضية.

واهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد بدءًا من ديسمبر 2021م، بجميع ملفات حقوق الإنسان، وخصوصًا ملف الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعد نشاط وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس، بعد أعوام من التهميش للملف.

الحقوق ذوي الهمم في القطاع المصرفي

واهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي بإطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي بإصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.

تعزيز حقوق ذوي الإعاقة الاقتصادية

ورصد وتابع المجلس ما تم إنجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق اقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولي بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 27/9/2021م بشأن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي الخدمات والمنتجات المصرفية والذي أصبح الزاميًا علي جميع البنوك تطبيق ما جاء فيه بانتهاء المرحلة الانتقالية في 30 سبتمبر 2022م.

دور البنوك في تعزيز حقوق ذوي الهمم

قام المجلس بالتعاون مع البنك المركزي بتنظيم مائدة المستديرة بعنوان "دور البنوك في تعزيز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي"، وانتهت الفاعلية بعدد من التوصيات ومن أبرزها:

1- تكثيف الجهود لضمان تطبيق البنوك لكل التزامتها الواردة بالكتاب الدوري بعد انتهاء مدة توفيق الاوضاع في 30 سبتمبر 2022م.

2- إطلاق مبادرة "البنوك صديقة ذوي الإعاقة" علي أن تضم البنوك التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المحافظات المصرية.

3- العمل علي نشر ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي من خلال التدريب والتأهيل لعدد من الكوادر داخل مختلف البنوك.

4- إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم الخطوات نحو دمجهم داخل المجتمع.

5- المطالبة بسرعة إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة داخل البنوك على أن تشمل نوع الإعاقة ودرجتها.

6- حث مختلف البنوك علي التوسع في استخدام التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة للتيسير عليهم في اجراء المعاملات المصرفية المختلفة.

7- إفصاح كل بنك عن الخدمات والمنتجات المقدمة لذوي الاعاقة بطريقة مناسبة لمختلف الإعاقات من خلال الموقع الإليكتروني لكل بنك وكذا داخل فروع البنوك المختلفة.

كما نظم المجلس 8 ورش عمل خلال شهر ديسمبر 2023م بغرض رفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم داخل القطاع المصرفي،مستهدفا 400 من الأشخاص ذوي الإعاقة (بمعدل 50 شخصًا لكل ورشة عمل)، وذلك في محافظات القاهرة والقليوبية والإسماعيلية، بالاشتراك مع 7 بنوك.

وقد كان لهذه الجهود عظيم الأثر في زيادة نسب حصول ذوي الإعاقة علي حقوقهم داخل القطاع المصرفي، وزيادة معدلات الشمول المالي لذوي الإعاقة بما يساعد علي تمكينهم اقتصاديًا.

رصد مشكلات ذوي الهمم

واستمرت جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار من خلال استمرار رصد وتوثيق ومتابعة مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي، حيث تم رصد عدم التزام العديد من البنوك بتطبيق كامل الالتزامات الواردة الكتاب الدوري بشأن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية والصادر من البنك المركزي بتاريخ 27/9/2021م، وهو ما يعمل المجلس علي إعمال كامل حقوق ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي دون أي تأخير بما يساعدهم علي تحسين ظروفهم المعيشية.

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