الأحد 19 يناير 2025
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البابا تواضروس الثانى يستقبل محافظ الإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له، حيث قدم التهنئة لقداسته بمناسبة الأعياد.

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حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا.

 

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية وفدًا من إدارة مستشفى مارمرقس بحي سيدي بشر بالإسكندرية، وهم القمص مقار فوزي والقمص ميصائيل صادق ومن القيادات الإدارية والمتخصصة للمستشفى: الدكتور ميلاد عبده المدير العام والدكتور بيمن غالي المدير الفني والدكتور رفيق رمزي نائب المدير والمحاسب كامل القمص المدير المالي.


وقدم وفد مستشفى مار مرقس التهنئة  البابا بمناسبة الأعياد، معربين عن تقديرهم لقداسته على دعمه وتشجيعه الدائمين للمستشفى.
 

ومن جهته أشاد بالجهد المبذول في الخدمات التي تقدمها المستشفى وعمليات التطوير المستمر فيها كواحدة من المستشفيات المتميزة في الإسكندرية، والتي تمتد خدماتها إلى خارج الإسكندرية.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

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البابا تواضروس الثاني المرقسية الفريق أحمد خالد حسن والأنبا إيلاريون مستشفى مارمرقس

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