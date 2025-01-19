رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، امتحانات الشهادة الابتدائية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمعهد سموحة الابتدائي النموذجي، يرافقه إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، لمتابعة سير امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية.

كما تابع الدكتور على بركات مدير إدارة التعليم الثانوي لجان إدارة شرق وتابع الدكتور على حسن مدير إدارة الخطة والمنهج لجان إدارة غرب ، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادتي العلوم ( فترة أولى)، والمهارات المهنية (فترة ثانية)، في جوٍ يسوده الهدوء والانضباط.

وكان قد تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مقر لجنتي النظام والمراقبة، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يرافقه إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، وسلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي.



وفي الزيارة، اطلع رئيس المنطقة على أعمال الكنترول، ومحضر توزيع الأعمال مؤكدًا على مسؤولية كل فرد عما أسند إليه من مهام، كما أكد على الدقة في عمل الإحصاءات، وأعمال الترقيم السري وتجهيز أوراق الإجابة قبل بدء عملية التصحيح، واطمأن فضيلته على تأمين الكنترولين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.

جدير بالذكر، أنه انطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الرابع عشر من يناير الجاري، وتنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١/٢٠، بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١/٢١؛ لتبدأ بعد ذلك عملية تقدير الدرجات وأعمال الرصد والمراجعة.

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