الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

اشتقنا لترابها، مسن فلسطيني يبكي ويقبل أرض رفح بعد تهجير 470 يومًا (فيديو)

مسن فلسطيني يقبل
مسن فلسطيني يقبل تراب رفح بعد عودته من التهجير، فيتو

عودة سكان غزة، "اشتقنا لترابها..." هكذا عبر مسن فلسطيني من أهل غزة عن اشتياقة لمدينة رفح، التي دخلها بعد 470 يوم من الحرب على غزة، حيث ظهر في مقطع فيديو تم تداولة بشكل واسع بين النشطاء، معبرًا عن سعادته لدخول رفح لأول مرة بعد الحرب على غزة.

مسن فلسطيني يقبل تراب رفح بعد عودته من التهجير

وظهر المسن الفلسطيني متأثرًا وبدت الدموع في عينه لدخول مدينة رفح، وأخذ حفنة من التراب يده وأخذ يقبله وهو يقول: "اشتقنا لترابها.. رفح هيدي مش أي مدينة".

وقال المسن الفلسطيني أبو عبد الله عند عودته لرفح: "إنه شعور لا يوصف والله، والحمد لله رب العالمين، مبسوطين جدًا جدًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على اللي عمل فينا هيك.. أول مرة أدخل رفح" 

وحالة الفرح بالعودة بدت واضحة على جميع سكان قطاع غزة المهجرين، بعد سريان وقف إطلاق النار على غزة، والذي بدأ اليوم الأحد، حيث توافد أهل غزة النازحين والمُهجرين من يارهم، في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، برغم تدميرها، لكنهم قرروا العودة لتعمير أرضهم وإعادة بناء منازلهم التي دمرها الإحتلال الإسرائيلي.

عودة سكان شمال قطاع غزة

ومنذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وقبل موعد سريان الهدنة، قام العديد من سكان شمال قطاع غزة بالزحف عائدين إلى منازلهم، برغم الهدم والتدمير الذي تعرض له القطاع، في جميع أنحاءه.
وأظهرت مقاطع الفيديو العديد من الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف وهى عائدة لشمال القطاع، كما ظهرت أفراح العودة بين سكان القطاع، وخاصة بعد النزوح والتهجير لتأتي لحظة العودة بعد انتظار دام 470 يومًا.

مسن فلسطيني يبكي لعودته لأرض رفح، فيتو
مسن فلسطيني يبكي لعودته لأرض رفح، فيتو

جدير بالذكر أن سريان وقف إطلاق النار تأخر فلم يحدث في الساعة 8.30 صباحًا كما كان مقررًا، ويعود السبب لتأخر تسليم قوائم الأسرى الإسرائيليين، لكن حماس قامت بتسليم 3 من الأسرى الإسرائيليين، ما أدى لإعلان سريان وقف إطلاق النار على غزة، الذي بدأت معه أفراح العائدين من سكان غزة لمنازلهم المدمرة، وسط سعادة غامرة بالعودة برغم الدمار والاستعداد لإعادة بناء منازلهم المهدمة.

عودة سكان بيت حانون وبيت لاهيا وحي الزيتون

وشهدت مناطق شمال القطاع، كبيت حانون وحي الزيتون، عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الاستهداف. البعض عاد إلى بقايا منازله، وآخرون احتفلوا وسط الألم. مشاهد الفرح الحذر تتداخل مع امتداد الحزن، فيما يظهر الأطفال والنساء بارقة أمل بأيام أكثر أمانًا."

فلسطيني مسن يعبر عن فرحته للعودة لأرض رفح، فيتو
فلسطيني مسن يعبر عن فرحته للعودة لأرض رفح، فيتو


ومع الساعات الأولي من فجر اليوم، الأحد، وبرغم عدم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن سكان شمال غزة قرروا العودة لمنازلهم المدمرة، وانتشر مقطع فيديو لعودة سكان شمال غزة، وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: " بدأ النازحون العودة إلى منازلهم المدمرة في شمال مدينة غزة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة، لم يدخل موعد تنفيذ وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الكثيرون لم يستطيعوا الصبر أو الانتظار الساعات القليلة المتبقية. حماكم الله، وعودتكم تُسعد قلوبنا."
وظهر في مقطع الفيديو الواسع الانتشار بدء عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم المدمرة في منطقة بيت لاهيا ومنطقة جباليا الصفطاوي، وظهرت هذه المرة مشاهد عودة أهل غزة إلى ديارهم بعد التهجير.

بعد سريان وقف إطلاق النار، آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

انتصرنا وهنعمرها، سكان غزة يعودون إلى منازلهم المدمرة (فيديو)


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عودة سكان غزة مدينة رفح عودة المهجرين لشمال غزة عودة النازحين لشمال غزة عودة الفلسطينيين لرفح سكان شمال قطاع غزة

مواد متعلقة

بعد سريان وقف إطلاق النار، آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

انتصرنا وهنعمرها، سكان غزة يعودون إلى منازلهم المدمرة (فيديو)

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية