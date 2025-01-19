محافظ الجيزة: إسطبلات حضارية لخدمة المترددين على الأهرامات تضم 216 باكية للدواب

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي ستساهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع ذلك الحدث الفريد في إطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا.

أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مخطط أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف علي أخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال المحولات الكهربائية وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة التي ستسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.

كما أكد محافظ الجيزة علي مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية لتعظيم الاستفادة من أعمال الإضاءة المنفذة.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري الكبير



كما عاين محافظ الجيزة خلال جولته مشروع الإسطبلات الحضارية الجديدة التي تضم ٢١٦ باكية حضارية للدواب لتصبح بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات والتي ستصبح نقطة تمركز وإنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من الزوار المترددين على منطقة الأهرامات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة الأثرية.



ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الاسكان بوضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال المتبقية لتشغيل الاسطبل الحضاري لخدمة الزائرين مع تدعيمها بمناطق خدمات ودورات مياه حضارية.



كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعه وتطويره ليصل عرضه ١٥ م وتدعيمه بالبلدورات وارصفه المشاة وتركيب أعمدة أناره للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة.

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