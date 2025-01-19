محافظ الجيزة يتفقد أعمال التشجير بالطريق الدائري في الطالبية والعمرانية والهرم

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التشجير الجارية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون وذلك بالطريق الدائري.

مثلث محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري



حيث تفقد المحافظ عددًا من القطاعات التي تم دعمها بالأشجار وذلك بمثلث محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري مشيرًا الي أن الهدف من المشروع هو تحسين عناصر البيئة وتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز المظهر الحضاري للطريق الدائري وذلك في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.



وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تحديد العديد من النقاط لزراعتها بالأشجار بنطاق الطريق الدائري بأحياء العمرانية والهرم والطالبية وجنوب.



كما شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير ورفع المخلفات من علي جانبي الطريق الدائري بنطاق تلك الأحياء ومعاينة المواقع المقترح تطويرها ضمن أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.



ووجه المهندس عادل النجار بضرورة دراسة مدي تدعيم تلك المناطق بالمسطحات الخضراء ولاند سكيب لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.



كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة بمتابعة أعمال رفع المخلفات على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها مع المتابعة الدورية لعدم السماح بإلقاء المخلفات بها مجددًا.

أعمال التحويلات المرورية الجارية بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري



وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد أعمال التحويلات المرورية الجارية بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم والمؤدي إلى مناطق العروبة والهرم والمنشية ووضع لافتات إرشادية للتسهيل على قائدي المركبات والحفاظ علي سلامتهم .



كما تابع محافظ الجيزة أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

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