الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير: ارتفاع معدلات التضخم دفع المستثمرين الأفراد للبحث عن قنوات استثمارية

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قال عمرو الألفي، خبير أسواق المال، إنه قبيل استئناف الطروحات العامة الأولية المنتظرة في البورصة المصرية، لابد من دعم المستثمرين الأفراد للمشاركة في الطروحات وذلك من خلال دعم إقبالهم على استخدام التطبيقات الجديدة للتداولات، بدلا من لجوء مديري الحسابات في الشركات للتعامل والتواصل مع العملاء.

 

 وأضاف أنه مع استخدام التطبيقات ارتفع عدد المحافظ للأفراد في السوق خلال العام الماضي 2024 بشكل لافت للنظر حيث دخل السوق شريحة كبيرة من الشباب وصغار المستثمرين ممن لم يكن لديهم القدرة على ضخ أموال كبيرة في السوق.

 

وتابع، لابد من تسهيل التطبيقات لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، ولذلك فإنه مع ارتفاع معدلات التضخم زاد البحث عن قنوات استثمارية أخرى وبالتالي، فإن تسهيل تطبيقات التداول سيساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد. 

 

وأشار تتميز البورصة إلى أنها سهلة في التخارج بعكس العقارات أو الذهب وغيره، ولذلك ومع نجاح تطبيق ثاندر ظهرت تطبيقات عقارية سهلت على صغار المستثمرين الدخول للسوق.

 

وتابع، أنه في حال دخول المستثمرين الحاليين في برنامج الطروحات  المقبلة فهو يعد سلاحا ذو حدين، حيث إن ذلك قد يتسبب في الضغط على السوق، من حيث السيولة، والتخارج من بعض الأسهم للدخول في الأسهم الجديدة، أما الجانب الإيجابي فهو دخول شريحة جديدة من المستثمرين استغلالا للاستفادة من الأداء الجيد للأسهم المطروحة في الفترة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع معدلات التضخم اسواق المال التطبيقات المستثمرين الافراد برنامج الطروحات خبير اسواق المال صغار المستثمرين معدلات التضخم

مواد متعلقة

البورصة تربح 19 مليار جنيه في جلسة نهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار اللحوم البتلو في الأسواق.. البورصة تربح 33 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتأثير وقف إطلاق النار بغزة على الذهب بمحلات الصاغة

3 التزامات على الممولين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

قانون الإجراءات الضريبية، محظورات على موظف المصلحة المنتهية خدمته

قانون الإجراءات الضريبية، 3 محظورات على موظفي المصلحة

3 التزامات على المنشآت والمؤسسات وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

3 التزامات على ملاك العقارات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

العرب تخلوا عنا، نعيم قاسم يتحدث إلى المرجفين والمدبرين: المنطقة تواجه مؤامرة شيطانية، والاحتلال لا ينتظر مبررا للحرب والدليل الـ39 ألف هجوم (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والدة كرمة تكشف مفاجأة بشأن الطالبة المعتدية (فيديو)

أول قرار في اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرما يكشف سبب تعرض ابنته للضرب

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

قرار جديد من المعاهد الأزهرية بشأن تنظيم أعمال المراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية

النيران أكلت كل شيء واستمرت 3 ساعات، التفاصيل الكاملة لحريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية

شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية