خبير: ارتفاع معدلات التضخم دفع المستثمرين الأفراد للبحث عن قنوات استثمارية

قال عمرو الألفي، خبير أسواق المال، إنه قبيل استئناف الطروحات العامة الأولية المنتظرة في البورصة المصرية، لابد من دعم المستثمرين الأفراد للمشاركة في الطروحات وذلك من خلال دعم إقبالهم على استخدام التطبيقات الجديدة للتداولات، بدلا من لجوء مديري الحسابات في الشركات للتعامل والتواصل مع العملاء.

وأضاف أنه مع استخدام التطبيقات ارتفع عدد المحافظ للأفراد في السوق خلال العام الماضي 2024 بشكل لافت للنظر حيث دخل السوق شريحة كبيرة من الشباب وصغار المستثمرين ممن لم يكن لديهم القدرة على ضخ أموال كبيرة في السوق.

وتابع، لابد من تسهيل التطبيقات لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، ولذلك فإنه مع ارتفاع معدلات التضخم زاد البحث عن قنوات استثمارية أخرى وبالتالي، فإن تسهيل تطبيقات التداول سيساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد.

وأشار تتميز البورصة إلى أنها سهلة في التخارج بعكس العقارات أو الذهب وغيره، ولذلك ومع نجاح تطبيق ثاندر ظهرت تطبيقات عقارية سهلت على صغار المستثمرين الدخول للسوق.

وتابع، أنه في حال دخول المستثمرين الحاليين في برنامج الطروحات المقبلة فهو يعد سلاحا ذو حدين، حيث إن ذلك قد يتسبب في الضغط على السوق، من حيث السيولة، والتخارج من بعض الأسهم للدخول في الأسهم الجديدة، أما الجانب الإيجابي فهو دخول شريحة جديدة من المستثمرين استغلالا للاستفادة من الأداء الجيد للأسهم المطروحة في الفترة الأولى.

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