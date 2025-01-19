الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

رئيس اتحاد كرة اليد يتحدث عن مواجهة مصر وكرواتيا ببطولة العالم

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أكد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكرواتي مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وقال رئيس اتحاد اليد: إن الفوز على كرواتيا اليوم مهم من أجل السير بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية لبطولة العالم مشيرا إلى أن الجميع داخل صفوف المنتخب جاهز لمباراة اليوم.

وأضاف أن المنتخب يقدم مستويات مميزة في البطولة حتى الآن وهو ما ظهر خلال المباراتين الماضيتين أمام الأرجنتين والبحرين، مؤكدا أن المنتخب يخوض كل مباراة كونها نهائي منفصل من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة ببطولة العالم.

غيابات مؤثرة في صفوف كرواتيا

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام صاحب الأرض منتخب كرواتيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعاني منتخب كرواتيا  غيابات هامة،  قد يكون لها تأثير كبير على مستوى الفريق في مباراته أمام منتخب مصر اليوم.

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لوكا سيندريتش لاعب منتخب كرواتيا

ويغيب عن منتخب كرواتيا اليوم كل من، دوماجوي دوفنياك كابتن الفريق وأحد العناصر الأساسية على مستوى الدفاع، بالإضافة لغياب لوكا سيندريتش وهو واحد من اللاعبين الأساسيين في قائمة أصحاب الأرض.

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دوماجوي دوفنياك لاعب منتخب كرواتيا

طاقم حكام تشيكي لمباراة مصر وكرواتيا

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تعيين طاقم حكام تشيكي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا مساء اليوم الأحد.

وتسيطر بعض المخاوف على بعثة المنتخب الوطني، من من قرار تعيين طاقم الحكام التشيكي لإدارة المباراة في ظل ذكريات سيئة سابقة عندما أدار مباراة مصر وإسبانيا الماضية بأولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر مع أصحاب الأرض منتخب كرواتيا في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل المنتخب الوطني حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا صاحب الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24).

قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا

وضمت قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا 16 لاعبا هم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

وقرر الجهاز الفني استبعاد كل من محمد طارق لاعب الدائرة وبلال مسعود الجناح الأيسر من قائمة مباراة اليوم أمام كرواتيا.

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