كرة اليد، 10 منتخبات تأهلت للدور الرئيسي من بطولة العالم

بطولة العالم لكرة اليد، تقام اليوم السبت 8 مواجهات قوية في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

النمسا × فرنسا – 7 مساء – المجموعة الثالثة

اليابان × إسبانيا – 7 مساء – المجموعة السادسة

سلوفينيا × كاب فيردي – 7 مساء – المجموعة السابعة

تونس × الجزائر – 7 مساء – المجموعة الثانية

إيطاليا × الدنمارك – 9:30 مساء – المجموعة الثانية

الكويت × قطر – 9:30 مساء – المجموعة الثالثة

السويد × تشيلي – 9:30 مساء – المجموعة السادسة

كوبا × أيسلندا – 9:30 مساء – المجموعة السابعة.

10 منتخبات تأهلت للدور الرئيسي

وضمنت 10 منتخبات حتى الآن التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا (4 نقاط)

المجموعة الثانية: الدنمارك (4 نقاط) – إيطاليا (4 نقاط)

المجموعة الثالثة: فرنسا (4 نقاط) – النمسا (4 نقاط)

المجموعة الرابعة: هولندا (4 نقاط) – المجر (3 نقاط)

المجموعة الخامسة: البرتغال (4 نقاط)

المجموعة الثامنة: مصر (4 نقاط) – البحرين (4 نقاط).

منتخب مصر يفوز على البحرين

وفاز المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني كارلوس باستور، علي منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني للدور الرئيسي من بطولة العالم قبل خوض مباراته الثالثة أمام كرواتيا غدا الأحد.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25).

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25).

الجمعة | مصر × البحرين - انتهت بفوز مصر (35-24).

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

الجزائر تخسر أمام إيطاليا

وخسر المنتخب الجزائري الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني فاروق دهيلي، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم،

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الإيطالي على نظيره الجزائري بنتيجة (16-11).

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون أول المتأهلين للدور الرئيسي من بطولة العالم، فيما يخوض المنتخب الجزائري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي من أجل حسم التأهل.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

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