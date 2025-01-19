نواب الشيوخ يطالبون بخطة واضحة لعوائد قطاع السياحة من العملة الأجنبية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ضرورة وجود خطة واضحة عن آليات تحقيق المستهدف من قطاع السياحة وتوضيح حجم العائد منه، وذلك بهدف الوقوف تعظيم العائد من العملة الأجنبية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة من النائب جيفارا الجافي، بشأن سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، وذلك بحضور شريف فتحى وزير السياحة.

مصدر رئيسى وسريع فى توفير العملة الأجنبية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف السياحة من الموضوعات الهامة، نظرا لأنه يعد مصدر رئيسى وسريع فى توفير العملة الأجنبية وتحقيق التوازن فيها، لاسيما فى ظل أن مشكلتنا حاليا هى النقص فى العملة الأجنبية.

وقال الجبلى، أن وفقا للاحصائيات المعلنة أننا حققنا أكثر من 15 مليون سائح، ونستهدف نحو 30 مليون سائح فى 2030، مضيفا، نتمنى من وزير السياحة، توضيح خطته لتحقيق تلك الأرقام على أرض الواقع.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا بالنسبة للحصيلة الحقيقية لعائد السياحة التى تدخل لموازنة البلاد، فهو رقم غير واضح، نريد الوقوف على قيمته، نظرا لأنه يعد مخرج رئيسي لمشكلتنا الحالية.

وأضاف، أن هناك دول يقوم نظامها الاقتصادى على السياحة، ونحن فى بلادنا لدينا العديد من الموارد السياحية التى تربينا علينا مثل أننا أفضل مواقع العالم مناخيا ونمتلك ثلث آثار العالم، وغير ذلك من المميزات، التى تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال قطاع السياحة

وتابع، لابد من وجود خطة بالأرقام، توضح حجم العائد الحالي والعائد المستهدف، ليتم تقييم ذلك العائد، هل يعادل قيمة ما نمتلكه من موارد أم لا.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

ومن جانبه قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:هل لدنيا خطوط طيران لـ30 مليون سائح، الأمر الثاني لابد أن يكون لدينا فنادق، مشددا علي أهمية أن يكون لدنيا عملية لتنظيم السياحية وحماية السائح في مصر".

وطالب بتدريس مناهج عن السياحة في مصر، مضيفا:" يجب أن يكون الطفل لديه دراية وأن الطفل يعي أن السائح والسياحة مصدر رزق" مشددا علي أهمية أن يكون الأطفال لديهم دراية بأهمية السياحية"، داعيا لاستخدام الرخص الذهبية في مجال السياحة.

وقال النائب طارق عبد العزيز: أشد على أيادي الزملاء النواب الذين تقدموا بطلبات مناقشة حول تطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر سياحيًا، وأيضًا ضوابط عملية ترميم الآثار.

إزالة العواقب أمام السياحة

واستكمل النائب: أن الحديث حول قطاع السياحة ومشاكله أصبح حديث ثقيل على القلب، تحدثنا عن الأمر داخل المجلس مرة ومرات، ومصر بكل أجهزتها تتحدث عنه منذ 40 سنة، ورغم كل ذلك فنحن نتراجع في هذا القطاع، دون حتى أن نثبت على نفس المستوى، وقد حاول الكثيرين في أوقات متعاقبة إزالة العواقب أمام السياحة دون جدوى، لذا أرى أن الزملاء الذين تقدموا بالطلبات لهم كل الفضل.

وتابع، أنتظر خطة واضحة لتحقيق ما نستهدفه على أرض الواقع.

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