الأحد 19 يناير 2025
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ملفات وحوارات

قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض.. استغلالها في إنشاء محطات طاقة متجددة.. إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين.. ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومخازن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية والتى نشرت بالجريدة الرسمية ومنها قرارا رقم 625 لسنة 2024 بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح عدد من المحافظات لاستخدامها في إقامة قرى الظهير الصحراوي.

 قرار بإنشاء محطات طاقة متجددة

كما أصدر  الرئيس السيسى، القرار رقم 628 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 8331 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.

قرار بإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها

وأصدر الرئيس السيسى القرار  رقم 629 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 10.86 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها.

 قرار بإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 630 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 49.98 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

قرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 633 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 8.95 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية

قرار بإقامة مخزنين لتخزين مادة كلوريد الصوديوم

كما أصدر القرار رقم 638 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتى أرض، بمساحات 2.82 فدان و3.5 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامهما لإقامة مخزنين لتخزين مادة كلوريد الصوديوم، ومخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمي.

قرار بإقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية

وأصدر القرار رقم 640 لسنة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18917.29 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيـة، لاسـتخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليـه للهيئـة العامـة للمنطقـة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

قرار تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا

كما اصدر قرار  رقم 641 لسنة 2024، بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
 

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