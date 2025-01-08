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السيسي يصدق على إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (هـ)، الصادر في  ديسمبر 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 162 لسنة 2024، بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وجاء في المادة الأولي لتصديق السيسي على القانون " يمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعـادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى شركة ميد لوج لميناء العاشر من رمضان الجـاف شـركة "مساهمة مصرية" شركة المشروع، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.


وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولـى مـن هـذا القانون ثلاثين عاما، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة.

 


 

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