الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، البلح السيوي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 19 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو»  سعر الفاكهة اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في سوق العبور للجملة  في السطور الآتية:

<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 32 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو حرنكش من 40 إلى 50 جنيهًا
  5. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  7. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة </strong>
أسعار الفاكهة 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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