الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا

أسعار الفاكهة، فيتو
أسعار الفاكهة، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة  في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 16 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو»  سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، في سوق العبور للجملة  في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7.5  جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيمكوات من 20 إلى 30 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 14 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 22 إلى 32 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر الفراولة من 22 إلى 32 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو حرنكش من 40 إلى 50 جنيهًا
  5. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  7. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب سوق العبور اليوم سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة
ads

الأكثر قراءة

أنت عايز تتخانق وخلاص، مشادة بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار

مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، قفزة غير مسبوقة في الجمبري وانخفاض البوري والمرجان

بشير التابعي: إمام عاشور نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا

منوعات

المزيد

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية