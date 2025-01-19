الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدشاش يتربع على عرش إيرادات دور السينما ليلة أمس بـ1.4 مليون جنيه

الدشاش
الدشاش

واصل فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

 

 

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش إيرادات 1.425.760 مليون جنيه أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، مما جعله يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه.

 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد. 

 

 

 

 

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم. 

 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته. 

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”. 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدشاش محمد سعد إيرادات فيلم الدشاش اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد سعد: «الدشاش» فيلم مختلف عن أعمالي السابقة.. وما يتردد عن «عصبيتى» شائعات.. وأتمنى العودة للدراما بعمل ضخم (حوار)
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

منوعات

المزيد

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية