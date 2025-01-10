مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بمغسلة سجاد في الشرقية

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل مغسلة سجاد مملوكة له بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بأحد المستشفيات والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفاة صاحب مغسلة سجاد صعقا بالكهرباء بالعاشر من رمضان

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بمصرع الشاب "منصور.أ.م" في العقد الثالث من العمر أثناء عمله داخل مغسلة سجاد مملوكة له بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الشاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في المغسلة وتم نقله لأحد المستشفيات وفشلت جميع محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طرق يعتمدها الطب الشرعي لكشف وجود شبهة جنائية في الوفاة

شرح مصدر قضائي طرق الوقوف على وفاة أحد الأشخاص بها شبهة جنائية من عدمه.

وقال المصدر إن الطب الشرعي يعتمد في معرفة هل الوفاة تعزى إلى وجود شبهة جنائية من خلال عينات سوائل الجسم.

وفاة شاب صعقا بالكهرباء،فيتو

أخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة

وأضاف المصدر أن الطبيب الشرعي عقب إحالة الجثة إليه يقوم بتشريحها وأثناء ذلك يأخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة توجد داخل الجسم أم لا.

وأشار المصدر إلى أنه من العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي عينة من ماء العين وهذه تعد مهمة جدا لأن ماء العين تستطيع الاحتفاظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.

وأوضح المصدر أن ماء العين يكون غير مختلط بالدم أو بأي سوائل أخرى وبعد فحصها مع سوائل الجسم تتكون لدينا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية أم لا.

مرفق الكهرباء يوضح 5 خطوات لتجنب الصعق الكهربائي

يتعرض الكثير من المواطنين، إلى حوادث الصعق الكهربائي، ولا يعرف الكثير معلومات عن ما ينتج من الصعق وما طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي.

ويمر جسم الإنسان بمراحل خطيرة من الصعق الكهربائي والتي تزداد مخاطرها بناء على قيمة الكهرباء المارة بالجسم، وتتلخص المخاطر في: حروق بالجسم وتأثر الخلايا الجلدية بدرجات، تجلطات ونزيف داخلي، فقدان كامل للوعي، توقف القلب بشكل سريع.

طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي

وتنشر “فيتو” طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي والذي أعلن عنها جهازمرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتتضمن:

1- الكشف على الأسلاك والوصلات الكهربائية دوريا.

إجراءات يجب اتباعها بعد عودة الكهرباء إلى منزلك

2- صيانة الأسلاك الكهربائية عند الضرورة.

3- إبعاد المواد السائلة عن الأسلاك الكهربائية في المنزل.

4- عدم العبث بالمقابس الكهربائية وحماية الأطفال منها.

5- تفادي تمديد الأسلاك ووصلات الكهرباء أسفل المفروشات.

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