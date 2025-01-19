هل يسعى أحمد سعد لإثارة الجدل بعد ظهوره مرتديًا حلق وسلسلة؟

دائما ما يقف المطرب أحمد سعد في مرمي نيران الانتقادات عبر وسائل السوشيال ميديا، تارة بسبب تصريحاته ومرات عديدة بسبب ملابسه وارتدائه حلقا، مما يجعل البعض يصفه بأنه يتشبه بالنساء.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد سعد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جوي أوورد مرتديا بالطو فرو طويل باللون الأسود بجانب ارتداء حلق وسلسلة، مما أثار ذهول الحاضرين، وشبهه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان عبد الله بالخير.

ونشر أحمد سعد في الأونة الأخيرة فيديو دعائيًا للترويج للألبوم الجديد، الذي يحمل عنوان "حبيبنا" بدأ من منطقة القاهرة التراثية بمشاهد رائعة وتحدث عن تحقيق حلمه قائلًا: "حاجة جميلة جدا يكون عندك حلم والأجمل منه إنك تحققه".

وتابع: “طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن، كان إخواتي بيستغربوا، وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب، وكنت بسأل نفسي هتغني إيه".

ألبوم أحمد سعد الجديد

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغان هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

وكان أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددًا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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