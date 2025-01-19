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البابا تواضروس الثاني يلتقي إدارة مستشفى مارمرقس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى يلتقي إدارة مستشفى مارمرقس

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالإسكندرية وفدًا من إدارة مستشفى مارمرقس بحي سيدي بشر بالإسكندرية، وهم القمص مقار فوزي والقمص ميصائيل صادق ومن القيادات الإدارية والمتخصصة للمستشفى الدكتور ميلاد عبده المدير العام والدكتور بيمن غالي المدير الفني والدكتور رفيق رمزي نائب المدير والمحاسب كامل القمص المدير المالي.
 

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قدم وفد مستشفى مار مرقس التهنئة للبابا بمناسبة الأعياد، معربين عن تقديرهم لقداسته على دعمه وتشجيعه الدائمين للمستشفى.
 

ومن جهته أشاد البابا تواضروس الثانى  بالجهد المبذول في الخدمات التي تقدمها المستشفى وعمليات التطوير المستمر فيها كواحدة من المستشفيات المتميزة في الإسكندرية، والتي تمتد خدماتها إلى خارج الإسكندرية.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

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البابا تواضروس الثاني المرقسية مستشفى مارمرقس سيدي بشر الاسكندرية

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