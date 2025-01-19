قطع الكهرباء عن 5 مناطق بقنا غدا

​​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على أكشاك كهرباء مدينة نجع حمادى.



وأشار البيان إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح يوم الاثنين من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأكد البيان إلى أنه تم التواصل بإشارة رسمية من قبل إدارة العلاقات العامة بالمركز موجهة إلى هندسة كهرباءشمال تم التنويه فيها بأنه سوف يتم استكمال امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية غدا وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 /1/ 2025م والتى تتضمن عدم فصل التيار الكهربى خلال هذه الأيام وفى حالة الفصل لإجراء أعمال الصيانة لا يتجاوز الفصل الساعة الثامنة صباحا.



وإليكم المناطق التى يتم فصل التيار الكهربى عنها غدا وهى منطقة شارع التحرير، منطقة المجزر حتى التخصيصة، منطقة الخط السريع مصر أسوان، منطقة الحميات ومستشفى الحميات، منطقة المستشفى العام،ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق وخصوصا المدارس وفى حالة تجاوز الفصل عن الميعاد المحدد إخطار الوحدة المحلية للمركز عن المنطقة المتأثرة بالفصل.

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