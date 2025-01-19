الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث فرص التعاون

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء،  اليوم الأحد وفد جامعة "إكستر" البريطانية، وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة إكستر البريطانية، نائب المستشار الأكاديمي بالجامعة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر.

 

وخلال اللقاء، رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة "إكستر" البريطانية في مصر، مُعربًا عن تطلعه لافتتاح حرم فرعي رائد للجامعة في مصر، باعتباره أول مقر للجامعة في مصر والقارة الأفريقية بأكملها.

 التعاون بين جامعة "إكستر" وجامعة "عين شمس"

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني، أن التعاون بين جامعة "إكستر" وجامعة "عين شمس"، يأتي في إطار الشراكة بين الجانبين في  مجال التعليم، وأن الحكومة البريطانية مٌلتزمة بدعم تلك الشراكة.

جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي

كما أشادت الدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة "إكستر" البريطانية، بجهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي، مٌعربة عن سعادتها بالشراكة بين الجانبين في هذا الإطار، خاصةً في ظل حرص الحكومة المصرية على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال التعليم.

وأعربت عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لدفع التعاون بين الجانبين قدمًا في هذا المجال، خاصةً على ضوء توقيع مذكرة تفاهم اليوم بشأن تأسيس حرم رائد لجامعة "إكستر" البريطانية في مصر هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية، في شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس ومجموعة راسل البريطانية للجامعات.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التعليم العالي من خلال رؤية شاملة تتضمن التعاون مع كبرى الجامعات على المستوى الدولي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على اهتمامه بتنفيذ مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بصورة فورية، وأنه سيتابع عملية تنفيذها.

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الاعلى للجامعات الحكومة المصرية الحكومة البريطانية الدكتور محمد أيمن عاشور المجلس الأعلى للجامعات المجلس الثقافي البريطاني المجلس الاعلي محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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