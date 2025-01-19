أزمات المترجمين في الأهلي عرض مستمر (تقرير)

يمر النادي الأهلي بأزمة جديدة على صعيد القائمين بأعمال الترجمة في الجهاز الفني بعد أن رفض رضا حنفي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مؤتمر مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمس ترجمة بعض النقاط الخاص بغضب مارسيل كولر من تأخر حسم صفقات الشتاء.

وسبق أن واجه الأهلي أزمة على صعيد الترجمة أيضا في وقت سابق وتحديدا في وجود مترجم كولر السابق خالد الجوادي بعد أن قام بترجمة تصريحات كولر الغاضبة أيضا من إدارة الأهلي وهو ما أغضبت الأخيرة واتجه الأمر إلى توجيه الشكر إلى الجوادي بسبب ترجمة تصريحات كولر خلال أحد المؤتمرات الصحفية.

من ناحية أخرى بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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