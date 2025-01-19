الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نبيل نعيم: وصول ترامب للرئاسة لن ينهي حلم التنظيمات الإرهابية في العودة للمشهد

نبيل نعيم،فيتو
نبيل نعيم،فيتو

قال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، إن عودة دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لا تنهي حلم التيارات الإرهابية في العودة للمشهد السياسي في الدول العربية، خاصة وأن هذه التيارات موجودة في العراق في ظل وجود أمريكي مرفوض شعبيًا.

نبيل نعيم: التنظيمات الإرهابية لن تنتهي لأنها خفية

وأكد في تصريح لفيتو أن التنظيمات الإرهابية لن تنتهي لأنها تنظيمات خفية لا يراها أحد وتعمل في الخفاء ولا تظهر إلا وقت الضربات، فضلًا عن وجود أفكار ثابتة لديها وآليات يلجأون إليها لتبرير جرائمهم واستقطاب عناصر جديدة إليهم، وبالتالي ترامب أو غيره لن يقضوا على هذه التيارات لأنها صنيعة أمريكية.

تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يحجم هذه التيارات الإرهابية ويضعف شوكتهم هو تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية بمسمياتها المختلفة، خاصة وأن هناك دعم كبير لهذه التيارات التي نجحت في إسقاط النظام في سوريا بدعم من تركيا، وبالتالي إنهاء حلم عودة هؤلاء للمشهد السياسي مرة أخرى لن يكون إلا بوقف الدعم والتمويل المالي لهم".

تيارات الإرهاب السياسي تعتبر الدولة غنيمة

وتابع: "الرابح من عودة تيارات الإرهاب السياسي هي التيارات نفسها لأنها تعتبر الدولة غنيمة وفقًا لفكر سيد قطب، وأن أهالي الدولة درجة ثانية وفقًا للاستعلاء الإيماني الذي وضعه سيد قطب في فكر هذه الجماعات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب التيارات الإرهابية القاعدة تنظيم داعش ​الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه من الإضرار بمصالحها

ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه (صور)

مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة

مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس
ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

بعد سريان الهدنة، شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية جديدة على شمال غزة

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

منوعات

المزيد

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

أسباب إحالة منى فاروق للمحكمة الاقتصادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية