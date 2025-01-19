نبيل نعيم: وصول ترامب للرئاسة لن ينهي حلم التنظيمات الإرهابية في العودة للمشهد

قال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، إن عودة دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لا تنهي حلم التيارات الإرهابية في العودة للمشهد السياسي في الدول العربية، خاصة وأن هذه التيارات موجودة في العراق في ظل وجود أمريكي مرفوض شعبيًا.

نبيل نعيم: التنظيمات الإرهابية لن تنتهي لأنها خفية

وأكد في تصريح لفيتو أن التنظيمات الإرهابية لن تنتهي لأنها تنظيمات خفية لا يراها أحد وتعمل في الخفاء ولا تظهر إلا وقت الضربات، فضلًا عن وجود أفكار ثابتة لديها وآليات يلجأون إليها لتبرير جرائمهم واستقطاب عناصر جديدة إليهم، وبالتالي ترامب أو غيره لن يقضوا على هذه التيارات لأنها صنيعة أمريكية.

تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يحجم هذه التيارات الإرهابية ويضعف شوكتهم هو تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية بمسمياتها المختلفة، خاصة وأن هناك دعم كبير لهذه التيارات التي نجحت في إسقاط النظام في سوريا بدعم من تركيا، وبالتالي إنهاء حلم عودة هؤلاء للمشهد السياسي مرة أخرى لن يكون إلا بوقف الدعم والتمويل المالي لهم".

تيارات الإرهاب السياسي تعتبر الدولة غنيمة

وتابع: "الرابح من عودة تيارات الإرهاب السياسي هي التيارات نفسها لأنها تعتبر الدولة غنيمة وفقًا لفكر سيد قطب، وأن أهالي الدولة درجة ثانية وفقًا للاستعلاء الإيماني الذي وضعه سيد قطب في فكر هذه الجماعات".

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