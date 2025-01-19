بهاء الدين شعبان: ترامب يدرك أهمية توثيق العلاقات الأمريكية مع مصر

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن العلاقات بين الدول تؤسس على المصالح المشتركة رغم وجود تأثير للحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي العلاقات المصرية الأمريكية المصرية ستكون علاقة تعاون وخاصة في الملفات الهامة، ومنها غزة، باعتبار مصر دولة إقليمية كبرى لا غنى عنها وأمريكا بالنسبة لمصر دولة مهمة ولابد أن نضع في الاعتبار أن هناك تعاون عسكري بين البلدين ومصر تحصل على حوالي مليار و200 مليون دولار كمعونة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأكد فى تصريح لفيتو أن الولايات المتحدة الامريكية وترامب يدركان أن مصر عنصر أساسي في استقرار المنطقة وبالتالس هناك قضايا مشتركة بين الدولتين.

وواصل حديثه قائلا: هناك مصالح عليا مشتركة بين مصر وأمريكا، وبالتالي سيكون هناك تنسيق كامل بين البلدين في كل الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية وقطاع غزة وغيرها، خاصة وأن إدارة ترامب تريد الوصول إلى حلول لهذه الأزمات.



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