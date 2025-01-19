موعد أول مباراة بين محمد صلاح وعمر مرموش في الدوري الإنجليزي

تنتظر الجماهير المصرية بشغف كبير إتمام صفقة انتقال عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، إلى صفوف مانشستر سيتي، من أجل رؤية صدام مصري خالص مع مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش يخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي غدا الإثنين

ودخل مانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع فرانكفورت، خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية إتمام صفقة عر مرموش هذا الشهر.

وتمكن بطل الدوري الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع فرانكفورت بشأن ضم صاحب الـ25 عاما، حسبما كشفت تقارير صحفية مختلفة اليومين الماضيين.

وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند، حيث أعلن ناديه وجود مفاوضات مع ناد آخر لبحث رحيله، كما ودع اللاعب الجماهير وهو يبكي؛ ما يؤكد إتمام الصفقة ويتبقى فقط الكشف الطبي والإعلان الرسمي.

ووفقا لما ذكره الصحفي الرياضي الشهير فلوريان بليتنبيرغ، بشبكة "سكاي ألمانيا"، فإنه من المقرر أن يخضع عمر مرموش للفحص الطبي في مانشستر سيتي، يوم الإثنين.

وأوضح أن الاتفاق بين الناديين يتمثل في دفع مانشستر سيتي 75 مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب 5 ملايين يورو كمتغيرات متمثلة في مكافآت.

أول مواجهة بين محمد صلاح وعمر مرموش في الدوري الإنجليزي

وحال إتمام الصفقة، ستكون المواجهة المقبلة بين مانشستر سيتي وليفربول يوم 23 فبراير المقبل ضمن لقاءات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز، لنرى مواجهة نارية بين محمد صلاح وعمر مرموش وجها لوجه في البريميرليج.

وستُقام تلك المباراة يوم الأحد الموافق 23 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

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