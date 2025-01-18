الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

مدرب عمر مرموش السابق يكشف سبب رفضه لعرض الأهلي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

عمر مرموش، كشف متولي محمد، مدرب عمر مرموش الأسبق، خلال فترة لعبه مع ناشئي وادي دجلة عن رغبة الأهلي السابقة في ضمه.

الأهلي والمقاولون طلبا ضم مرموش

وقال متولي في تصريحات تليفزيونية: "دربت مرموش، في مدرسة وادي دجلة، وهو لاعب ذو عقلية كبيرة وموهبة عظيمة في كرة القدم وعقليته هي التي ساهمت في وصوله لهذه النقطة".

وتابع: "عمر مرموش في مرحلة الناشئين اتعرض عليه الانضمام للأهلي والمقاولون العرب، ولكنه كان يفكر في الاحتراف من سن الـ 14 عامًا".

مرموش محترف من صغره

وأكمل: "مرموش كان يأكل بشكل جيد، ولديه مواعيد نوم محددة، ودربت مرموش في وقت سابق، وأي مدرب في العالم سيعمل معه سيجد منه استيعابا رهيبا في تنفيذ التعليمات".

واسترسل: "عقلية عمر مرموش منذ الصغر كانت التفكير في الاحتراف الخارجي، واللاعب لم ينضم للأهلي لأنه فضل الاحتراف، وكان من الممكن أن يتمسك به الأهلي ويرفع سعره، وهو ما كان سيعيقه عن تحقيق حلم الاحتراف".

ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، فيتو
ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، فيتو

والد مرموش شجعه على الإحتراف

وذكر: "أشكر المهندس ماجد سامي على ما قدمه لـ مرموش، وكذلك والده الذي كان يتابعه بشكل جيد، وكان يحضر مباريات نجله، وشخصية عمر موازية لتفكير والده، الذي كان يعرف رغبة ابنه في الاحتراف".

وأتم: "مرموش منذ بدايته في كرة القدم كان يلعب في مركز الجناح، وكابتن أحمد حسام ميدو كان بيحاول معاه يلاعبه في مكان الاسترايكر".

مرموش مستريح ماديا ولكنه يحب كرة القدم

وأردف: "مرموش "مستريح" ماديا وكنت أتحدث معه دايما وأقول له..  ليه بتتعب نفسك في الكورة؟.. كان يرد قائلا: "بحبها، وممكن أضحى بأي حاجة علشانها ومحتاج العالم كله يتكلم عني".

واختتم مدرب مرموش السابق: "أتوقع تألق مرموش مع مانشستر سيتي بنسبة 100%، واللاعب لديه عقلية متميزة".

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عمر مرموش مدرب عمر مرموش وادي دجلة الأهلي ماجد سامي أحمد حسام ميدو

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