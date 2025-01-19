الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد إحدى القواعد الجوية
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تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.



وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى للمهام القتالية والأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال القوات الجوية والتى تمكنهم من الوصول إلى أعلى معدلات الاستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم، كما شاهد نموذجًا يحاكى التدريب الواقعى لإحدى الطائرات المقاتلة، أعقبها تفقد أحد الأسراب الجوية لمتابعة نماذج من الأنشطة التحضيرية والإجراءات التى يتم تنفيذها قبل بدء الطيران , وناقش عدد من مقاتلى القوات الجوية فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها، كما قام بالمرور على معرض يضم عددا من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام. 

مقاتلو القوات الجوية


كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلى القوات الجوية , ونقل لهم تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أنظمة التدريب المتطورة للقوات الجوية للارتقاء بنظم إعداد وتأهيل الطيارين والكوادر الهندسية والفنية وتزويدها بمنظومات متكاملة للتأمين الفنى لتكون القوات الجوية على أعلى درجات الجاهزية لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى تحت مختلف الظروف.

 وأوصى  الفريق أول عبد المجيد صقر رجال القوات الجوية بأهمية مضاعفة الجهود فى التدريب وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لتظل القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية عالية وفرد مقاتل على أعلى درجات الجاهزية قادرة على حماية حدود الدولة وصون مقدرات الوطن على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى.

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