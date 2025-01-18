السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة الصاعقة "صور"

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات

 نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة انطلاقًا من دورها التوعوى زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات الصاعقة، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى وعى أبناء الوطن، بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير وتعظيم لإمكانياتها فى مختلف المجالات، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اطلاع مختلف فئات المجتمع بإمكانيات وقدرات القوات المسلحة التى تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته.

 نشأة وتطور قوات الصاعقة

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أ ح محمـد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور  مؤكدًا أهمية تلك الزيارات لزيادة التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة.

كما شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة واستعراض بطولات وتضحيات أبطال الصاعقة، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال الصاعقة عكست مدى الكفاءة القتالية والمهارات الميدانية ذات الطابع الاحترافى والثقة بالنفس التى يتمتع بها مقاتلو القوات الخاصة , كذلك تنفيذ عدد من البيانات العملية لمختلف أوضاع الرمايات أبرزت مدى الدقة العالية لرجال الصاعقة فى إصابة الأهداف، وتضمنت الزيارة المرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات ووسائل التدريب الحديثة، كما تفقد الوفد معرضًا للأسلحة والمعدات والمركبات المتطورة لقوات الصاعقة.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادتهم واعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والاستعداد القتالى، مؤكدين أن مصر ستظل وطنًا آمنًا مستقرًا فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة

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