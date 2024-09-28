صوتهن قوة، في ملتقى الهناجر الثقافي

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "صوتهن قوة.. قصص نجاح منتدى فتيات الصعيد"، وذلك في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

ملتقى الهناجر الثقافي

ويتحدث في الملتقى الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان عضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الفنانة يوستينا سمير مؤسسة فرقة مسرح البرشا أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77، وغيرهن.

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسسة الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة منوعة من الفقرات الغنائية، تقدمها فرقة "كورال المدرج" بقيادة المايسترو الدكتور محمد يحيى.