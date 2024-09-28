السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صوتهن قوة، في ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي،
ملتقى الهناجر الثقافي، فيتو

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "صوتهن قوة.. قصص نجاح منتدى فتيات الصعيد"، وذلك في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا. 

 

ملتقى الهناجر الثقافي 

ويتحدث في الملتقى الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان عضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الفنانة يوستينا سمير مؤسسة فرقة مسرح البرشا أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77، وغيرهن. 

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسسة الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة منوعة من الفقرات الغنائية، تقدمها فرقة "كورال المدرج" بقيادة المايسترو الدكتور محمد يحيى. 

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة" غدا

"فرحة" تضيء ساحة الهناجر فى ختام برنامج صيف الإنتاج الثقافى (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ملتقى الهناجر الثقافي الهناجر للفنون قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الأوبرا شؤون الإنتاج الثقافي

مواد متعلقة

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة" غدا

"23 يوليو يوم له تاريخ" عنوان ملتقى الهناجر الثقافي غدا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

مش عايزين يروحوا، بالكأس والأعلام احتفالات جماهير الزمالك بالسوبر الإفريقي (فيديو وصور)

رضا عبد العال: ضربة جزاء الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة

إعلام عبري: تأجيل عودة نتنياهو من أمريكا إلى إسرائيل

ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

الذهب يرتفع 29٪ خلال العام الجاري

منوعات

المزيد

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية