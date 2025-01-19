الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

أبرز مشاركات الزمالك وإنيمبا في البطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 فيتو تستعرض مشاركات الزمالك وإنيمبا في البطولات الأفريقية
- الزمالك يشارك للمرة السابعة والثلاثين
- لعب 312 مباراة (فاز في 158 وتعادل في 69 وانهزم في 85)
سجل 479 هدفا واستقبل 278 هدفا
- انيمبا يشارك للمرة السابعة عشر
لعب 163 مباراة (فاز في 81 وتعادل في 30 وانهزم في 52)
سجل 244 هدفا واستقبل 164 هدفا

• المشاركات في كأس الكونفدرالية
- الزمالك يشارك للمرة الخامسة
- لعب 53 مباراة (فاز في 32 وتعادل في 12 وانهزم في 9)
سجل 87 هدفا واستقبل 39 هدفا
- انيمبا يشارك للمرة السادسة
لعب 50 مباراة (فاز في 23 وتعادل في 20 وانهزم في 17)
سجل 63 هدفا واستقبل 55 هدفا


• نتائج الزمالك البطولة الحالية
- في الدور الأول لم يلعب
- في الدور الثاني
فاز على الشرطة )كينيا) 1-0 (عبد الله السعيد) و2-1 (زيزو وناصر ماهر)
- في دوري المجموعات
فاز على بلاك بولز (موزمبيق) 2-0 (ايشو ودونجا)
تعادل مع انيمبا (نيجيريا) 2-2 (سيف الدين الجزيري وعمر فرج)
فاز على المصري (مصر) 1-0 (زيزو)
تعادل مع المصري (مصر) 0-0
فاز على بلاك بولز (موزمبيق) 3-1 (حسام أشرف 2 وزيزو)

• نتائج انيمبا في البطولة الحالية
- في الدور الأول لم يلعب
- في الدور الثاني لعب مع اتوال فيلانت (بوركينا فاسو) نعادل 0-0 و0-0 وتأهل بضربات الترجيح
- في دوري المجموعات
خسر من المصري (مصر) 0-2
تعادل مع الزمالك (مصر) 2-2
خسر من بلاك بولز (موزمبيق) 0-3
فاز على بلاك بولز (موزمبيق) 4-1
تعادل مع المصري (مصر) 1-1

 موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك 
الزمالك 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

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