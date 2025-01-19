صراع المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة بكأس الكونفدرالية.. الزمالك المتأهل لربع النهائي يستضيف إنيمبا الطامح لمرافقته.. والمصري يخوض مباراة مصيرية من أجل الفوز أمام بلاك بولز

تشهد الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، منافسة قوية بين المصري وإنيمبا النيجيري لمرافة الزمالك للدور ربع النهائي، فيما فقد بلاك بولز فرصة التأهل.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية، بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وضمن الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته بعد ما وصل لـ 11 نقطة وضعته على صدارة المجموعة، فيما يتنافس المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي على بطاقة التأهل الثانية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيما - 5 نقاط

4- بلاك بولز 4 نقاط

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما يحل فريق بلاك بولز ضيفا المصري البورسعيدي اليوم الأحد على إستاد الجيش ببرج العرب.

سيناريوهات تأهل المصري لربع نهائي الكونفدرالية

يصعد المصري لربع نهائي الكونفدرالية مباشرة حال فوزه على بلاك بولز بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا بعد وصوله للنقطة التاسعة.

وحال تعادل المصرى أمام بلاك بولز يرفع المصري رصيده للنقطة 7، وينتظر نتيجة لقاء الزمالك وإنيمبا ففى حالة فوز الفريق الأبيض أو تعادله يصعد أيضا الفريق البورسعيدى، أما فى حالة فوز بطل نيجيريا يصعد الأخير لدور الثمانية لوصوله وقتها للنقطة 8.

وحال خسارة المصري أمام بلاك بولز سيتوقف رصيد المصري عند 6 نقاط ويخرج من البطولة ويرتفع رصيد المنافس إلى 7 نقاط ويتحدد موقفه حسب نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري.

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري

يخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

تنقل مباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية

عقد صباح أمس السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق إنيمبا اللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي فريق إنيمبا بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالوردي

وعُقد، بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق بلاك بولز القميص الوردي والشورت الأسود والجوارب الوردية وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة ماكور ماجوك من جنوب السودان، بحضور الايفواري سونجويفولو ايو مراقب الحكام، والمنسق العام للمباراة الأنجولي خوسيه نافاس وكذلك النيجيري تيميتيبو أديوالي المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى عادل كُريم المنسق الإعلامي للمباراة وأيضًا حكم الساحة الكاميروني جينوت فرانك بيتو

ومثل المصري في الاجتماع رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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