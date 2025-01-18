السبت 18 يناير 2025
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حوادث

إصابة طالب ثانوي بطلق ناري في قنا

إصابة طالب ثانوي
إصابة طالب ثانوي بطلق ناري في قنا،فيتو

أصيب طالب ثانوي بطلق ناري، اليوم السبت، أطلق على نفسه الرصاص بسبب خلافات مع والدته عقب تحذيره بالبعد عن أصدقاء السوء حتى ينجح في مدرسته ببندر نقادة، غرب محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بإصابة طالب ثانوي بطلق ناري في البطن داخل بندر نقادة.

وبعد الفحص تبين إصابة طالب في الصف الثالث الثانوي أزهري بطلق ناري في البطن أطلق على نفسه الرصاص بسبب تحذيرات والدته بالبعد عن أصدقاء السوء حتى ينجح، وذلك لرسوبه أكثر من مرة في دراسته.

تم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة نقادة مستشفي طوخ قنا

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