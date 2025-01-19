ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

ضبط قطاع الأمن العام، عاملا بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (4 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع- ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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