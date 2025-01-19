مصر تتجه نحو إنتاج قطع غيار السيارات لسد احتياجات السوق المحلي

تسعى مصر لتصنيع قطع غيار السيارات بالتعاون مع كوريا الجنوبية لسد احتياجات السوق المحلي.

وترغب الحكومة المصرية في تقليص فاتورة الاستيراد المستمر لقطع غيار السيارات من أجل توفير العملات الأجنبية التي تفقدها الدولة في عملية الاستيراد، ووضع مصر علي قوائم التصدير في قطع الغيار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شعبة السيارات انشاء معمل لقطاع الغيار في مصر يساهم في تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وتوفير فرص عمل للشباب ويساعد في تطوير الصناعات المغذية للسيارات بمصر، بالإضافة الي الحد من انتشار قطع الغيار المغشوشة .

وتستورد مصر كميات كبيرة من قطع الغيار ومكونات السيارات من الخارج حيث استوردت في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 58 مليون دولار بينما بلغت القيمة الاجمالية لاستيراد قطع الغيار والمكونات من يناير الي أكتوبر 2024 نحو 670 مليون دولار.



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